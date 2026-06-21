ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಎಸ್. ಜಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಕ್ಕರ ಕರೆ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ‘ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರ ಇಡಬಹುದು’ ಎಂದು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಜಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಕ್ಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆ.ಎಂ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮಹಿಳಾ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಗೀತದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದರಿಂದ, ಹಾಡು ಹಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಗುದಿ, ಸಂಕಟ ದೂರವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಗ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳ ಪರಿಧಿ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟಿ. ಯಮುನಾ, ಎಂ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ತಂಡದವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಪೂಜಾರ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎಂ.ಬಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಪಿ.ಎಂ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ವಿದುಷಿ ಎನ್. ಜಗದಾಂಬಾ, ಎನ್. ಬಸವರಾಜ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದಕ ಎಸ್. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ತಬಲಾ ವಾದಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಅಭಿಷೇಕ್, ಎಸ್. ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಎಂ. ಹೇಮಗಿರಿ, ಹೆಲೆನ್ ಮೇರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-44-1828474071</p>