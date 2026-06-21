ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಎಸ್. ಜಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಕ್ಕರ ಕರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:16 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:16 IST
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