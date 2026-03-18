ಹಿರಿಯೂರು | ವೇತನ ವಿಳಂಬ: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಧರಣಿ

<p><strong>ಹಿರಿಯೂರು</strong>: ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ನಗರದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಲೂ ವೇತನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಅರಿವು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನೂ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ವೇತನ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೌಕರರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಸೌಡಿಗಳಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂದಾಜು 40 ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಅನಿಲ್ ಎಂಬವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಚೇರಿ ಸಿಇಒ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಚೆಕ್ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಚೆಕ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ವೇತನ ಸಿಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೌಡಿಗಳಾದ ಏಕಾಂತಪ್ಪ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಗಿರಿಸ್ವಾಮಿ, ದೇವರಾಜ್, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಷಣ್ಮುಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>