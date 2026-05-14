ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೊರಿಯರ್; ಪ್ರೊ–ಎಕ್ಸ್ ಸೇವೆ ಇಂದಿನಿಂದ

<p><strong>ಹಿರಿಯೂರು:</strong> ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೊರಿಯರ್ನಿಂದ ಮೇ 14 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊ–ಎಕ್ಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ವಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಯು. ಶಿವರಾಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಹಕರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎರಡರಷ್ಟು ಹಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ; 'ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಾವು ವಿಫಲರಾದರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೊ–ಎಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಟಿಪಿಸಿ ಗೋ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ 9845352653ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>