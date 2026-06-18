ಹಿರಿಯೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸತ್ ರಚನೆ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಪರಿಚಯ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ನಗರದ ಬಿಇಟಿ ಯುರೊ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸತ್ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅರಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಪೋಷಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ಗೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೋಹಿತ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಡಿ. ಇಂಪನ (ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ), ಕುಶಾಂದ ಪವರ್ (ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ), ಜಿ.ಆರ್. ಸ್ನೇಹ (ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು), ವಿ.ಪಿ. ಹರ್ಷ (ಆರೋಗ್ಯ), ಎಸ್.ಎಂ. ಗೌರವ್ (ಶಿಕ್ಷಣ), ಜಿ. ನಿಸರ್ಗಮಾಣಿಕ್ಯ (ಕಲಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎಂ. ಹೃತ್ವಿಕ್ (ಪರಿಸರ) ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯದ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿ. ಹೊರಗಿನ ಆಗು–ಹೋಗುಗಳ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಘನಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-44-1402131886</p>