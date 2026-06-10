ಕಳಪೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಿದರೆ ಹೋರಾಟ - ರೈತ ಸಂಘದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ‘ರೈತರಿಗೆ ಕಳಪೆ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸಿ. ಹೊರಕೇರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಲಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಕಳಪೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬಾರದು’ ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹6,000 ದಿಂದ ₹6,500ಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ₹9,900ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ₹4,000 ದಿಂದ ₹4,500ಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮರೇಶ್ವರ ಹೆಸರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಎಂ ವಿ2 ತಳಿಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಟ್ ನಂಬರ್, ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್, ಬಿ.ಡಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಬ್, ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಚೇತನ್ ಯಳನಾಡು, ಶಶಿಕಲಾ, ಎಚ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ. ಪಿ. ನಾಗರಾಜು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಪುನೀತ್ ಗೌಡ, ದೊಡ್ಡ ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಐನಹಳ್ಳಿ ರವೀಶ್, ಗಿರೀಶ್, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-44-1912631194</p>