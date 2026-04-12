‘ಶಿಲಾಪದರ, ಶಿಲೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ’

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಶಿಲೆಗಳೆಂದರೆ ಅವು ಕೇವಲ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲ. ಹಲವು ಕಡೆ ಶಿಲಾ ಪದರಗಳು ತಮ್ಮ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇತಿಹಾಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಆರ್. ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಿಲ್ಲೊಲಾವಗಳ (ಶಿಲಾ ಪದರಗಳು) ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಭೂಗರ್ಭ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲಾ ಪದರಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಉಡುಪಿ ಸಮೀಪದ ಸೇಂಟ್ ಮೆರೀಸ್ ದ್ವೀಪ, ಕೋಲಾರದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮರಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಶಿಲಾ ಪದರಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮರಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ಪದರ ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅದಮ್ಯ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವೇ ಇದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಪದರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಲ್ಲೋಲಾವ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ತಂತಿ ಬೇಲಿ, ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಧರ್, ಸಂಜಯ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಾಗರಾಜ್, ಸಂದೀಪ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಘುನಾಥ್, ತಿಪ್ಪಯ್ಯ, ಉಮೇಶ್, ತಿಪ್ಪೇಶ್, ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>