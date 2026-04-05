‘ರೈತರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಕರ ನೀಡಿ’

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: 'ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ರೈತರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತಿತರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮೈರಾಡ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದವರು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆಯ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಯಾರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು. ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು. ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದರಕ್ಕೆ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಕೆ.ಗಿರಿಜೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈರಾಡ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ವಿ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಚ್.ಎಂ. ವಿನಯ ಕುಮಾರ್, ಅಡಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಕೀಟ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ, ಅಕ್ಷಯ್, ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ, ಮೈರಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಐ.ಬಿ.ಶಿವಕುಮಾರ, ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಪೆನ್ನಪ್ಪ, ಎ.ಎನ್.ರಾಜಪ್ಪ, ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ, ದಾದಾಪೀರ್, ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.