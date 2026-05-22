ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಗೆ 4 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಕೊಡಿ

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಚಘಟ್ಟದ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಲಾಶಯದ ಸೆರಗಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 0.5 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅರ್ಥಹೀನ. ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅರೆಕಾಸಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಗಿರಿ, ತಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದ ತೋಟಗಳು ಒಣಗಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1,000 ಅಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದರೂ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೂರದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ತಂದು ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತಸಂಘದಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಟಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ತುಂಗಪ್ಪ, ಪ್ರಸನ್ನ ನಾಗರಾಜಾಚಾರ್, ರಾಜಪ್ಪ, ದಾನವೇಂದ್ರ, ರಮೇಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಿ.ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ನಿಜಗುಣಸ್ವಾಮಿ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಪ್ರಭು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಚೇತನ್, ಸುರೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>