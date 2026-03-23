ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ರೈತರ ಮನವಿ

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: 'ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿ ಕೊಳಚೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹಿರೇಕೆರೆಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರಂಡಿ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಆಳವಾಗಿದ್ದು, ಗಣಪತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆದಾಗ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಆರ್.ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಮುಂದೆ ಸಾಗದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಅಡಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸದ್ಗುರು ಆಶ್ರಮ, ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಾಲೆಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಳ್ಳದ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ಕಂಬದ ದೇವರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ರೈತಸಂಘದ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಯ್, ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕೇಶ್, ದುಕ್ಕಡ್ಲೆ ರವಿಕುಮಾರ್, ರಾಜಪ್ಪ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಸಂಜೀವಪ್ಪ, ಅಲಿಮುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್, ಇಂದ್ರಪ್ಪ, ಶೇಖರಪ್ಪ, ನಿರಂಜನ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಲೋಕಮಾನ್ಯ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>