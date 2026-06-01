‘ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ’

<p>ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲು 6 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಚಘಟ್ಟದ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆ ಸಮೀಪ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದೂರದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 0.5 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರಿಗೇ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಹರಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀರು ಹರಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀರು ಪಡೆಯುವುದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ 6 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೇಕಾದರೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ‘ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. 5.1 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 5 ಸಾವಿರ ರೈತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಶಿವನಿ, ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಕಡೂರು ಭಾಗದ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಪಾವಗಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಬಾಳೆಯಂತಹ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 11 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಮಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಲಿ’ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಾನೇಶ್, ಕುಮಾರ ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ, ನಾಗಪ್ಪ, ಮುರುಗೇಶ್, ಸದಾಶಿವಪ್ಪ, ತುಂಗಪ್ಪ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಮಾದಪ್ಪ, ರಾಜಪ್ಪ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗಂಗಸಮುದ್ರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-44-1199121568</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>