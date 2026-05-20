ಹದಮಳೆ: ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹದ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹದ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 24.6, ರಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 20, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರಿನಲ್ಲಿ 16.4, ಬಿ.ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 33.6, ತಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ 18.4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-44-1406285067</p>