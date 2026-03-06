ಹೊನ್ನೆಕೆರೆ ಕೋಡಿ ತೂಬು ದುರಸ್ತಿಗೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಹೊನ್ನೆಕೆರೆ ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುಡಿನೀರಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದರಷ್ಟೇ ನೀರು ಹೊನ್ನೆಕೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನೀರು ಬರುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೊನ್ನೆಕೆರೆಯ ನೀರು ತೂಬಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹರಿದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ತೋಟಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವ ಆತಂಕ ಇದೆ. ನೀರು ಬಸಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊನ್ನೆಕೆರೆ ಏರಿ ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಯ ತೂಬು ಸರಿಪಡಿಸಿವಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹೊನ್ನೇಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ತೂಬಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 10 ಅಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ರೈತಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗೆ ತೂಬು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವನ ಕೋಟೆ ನಾಗರಾಜ್, ರೈತಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಯ್, ಖಜಾಂಚಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸನಾವುಲ್ಲ, ಲೋಕಪ್ಪ, ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್, ನಿರಂಜನ ಮೂರ್ತಿ, ಎಸ್.ಪ್ರಭಾಕರ್, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಬಸಪ್ಪ, ಫಯಾಜ್, ಗವಿನಾಗಪ್ಪ, ದೇವರಮನೆ ನಾರಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260306-44-132001795</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>