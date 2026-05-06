ಸಂಕಷ್ಟಿ: ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಡೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2.30ರಿಂದಲೇ ಗಣಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಭಕ್ತರು 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಡುಬಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಹರಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

'ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಗಾರಕ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಿಯ ದಿನದಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಭಕ್ತರು ಬಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ' ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಸುಗಮವಾಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಿದರು. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ