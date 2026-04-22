ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಂಗಳವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಮದ್ದಪ್ಪನ ಹಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ 25 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿರುವ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಪಕ್ಕದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ ಯಾರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಒಂದೆರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮವು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ತಗ್ಗು, ದಿಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ತರಿಸಿ ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿಕೊಡುವವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಹಳ್ಳಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂ. ಹಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಜನ, 'ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನೀವೂ ಒಂದು ದಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>