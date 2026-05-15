ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮ ಜಾಗರಣ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ಗರುಡ ಕೇಸರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುವ ರಾಜಾ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಯಾತ್ರೆ ಗುರುವಾರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಟು ಹಳಿಯೂರು ಓಬಣ್ಣ ನಾಯಕ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿ ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ, ಕಲ್ಲವ್ವನಗತಿಹಳ್ಳಿ, ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕನ ದುರ್ಗ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಯಕೊಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರೇಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಬಾಡ, ಶ್ಯಾಗಲೆ, ಹೂವಿನಮಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾತ್ರೆಯು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ನಡೆಯುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದೆ' ಎಂದು ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಗೌಡರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಮಾದರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾತೃ. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಶತ್ರು ಸೇನೆಯನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ವೀರನೆಂದು ಬಿರುದು ಪಡೆದಿದ್ದ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಸ್ಮರಣೆ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಯುವ ಸೇನೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಯುವ ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಣ್ಣ ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ ವಿನಾಯಕ, ಏಕಾಂತ, ಮಲ್ಕಾಪುರ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊರಕೇರಪ್ಪ, ಮಂಜು ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>