ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

<p><strong>ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ:</strong> ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತೀ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸಮೀಪದ ಚೀರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ₹40 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ವಿತರಿಸುವ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಲಾ 6,000 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಬಡಾವಣೆಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 20 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ₹5 ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಣ್ಯ ಹಾಕಿ ನೀರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ವಾಹನ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎ.ಅಶೋಕ್, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಿ.ಎಚ್.ಮುರುಗೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ, ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಬಸವರಾಜ ಯಾದವ್, ರಾಜಣ್ಣ, ಡಿ.ಸಿ.ಮೋಹನ್, ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.