ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ' ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಅಜಿತ್ ವಿಜೆತಿಲಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜ್ಞಾಪನಂ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಅಜಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದೇಶದಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ನೀರಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಕಾರಣ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೆರವಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'2021ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಕ್ತಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,800 ಶವಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಜ್ಞಾಪನಂ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಯಸಿಂಹ ಖಾಟ್ರೋತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಬಿಐ ಶ್ರೀಶೈಲ ಚೌಗಲೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇಂದಿರಾ, ಎಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಬಿ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಂಜುಮನ್ ಮೋಹನ್, ಮಮತಾ ಜಯಸಿಂಹ ಖಾಟ್ರೋತ್, ಮೋಹನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>