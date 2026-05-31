ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ ವಿತರಣೆ

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಬೇಕು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ, ರೈತರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದು ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈಗ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರೂ ತೋಟ ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದ ಅವರು, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಂದರ ನಗರದಂತಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಂತದೇವರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಕಸ್ತೂರಬಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಅತಿಥಿಗೃಹ, ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಣ್ಣ, ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ರೈತರು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>