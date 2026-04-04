ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವ

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಥವನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ 'ರಾಮಧೂತ' ಎಂದು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೃಹತ್ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳು, ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ರಥ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರಥದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗದ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ರಥ ಎಳೆದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ 'ಸೀಗೆ ಉತ್ಸವ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ತೇಜಿ ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗೆ ಇರುವ 'ಸೀಗೆ ಮೆಳೆ' (ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆ)ಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾಗಿತು. ಅಲ್ಲಿ ದಾಸಯ್ಯನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿನ ಸರಪಳಿ ಬಿಗಿಯಲಾಯಿತು. ಆಗ ದಾಸಯ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಿವಾಳಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ದಾಸಯ್ಯ, ಮುಳ್ಳು ತುಂಬಿರುವ ಸೀಗೆ ಮೆಳೆಯನ್ನು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಏರಿದರು. ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಏರಿದರು. ಸೀಗೆ ಮೆಳೆ ಏರಿದವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದಾಸಯ್ಯನ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪವಾಸವಿದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಜಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಾವಿಗೆ ಪವಾಡ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡೆಡೆ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು. ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚಂಡೆ ಕಲಾ ತಂಡದಿಂದ ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯ, ಕೇರಳದ ನಿರಂಜನ್ ಇಂಡೋ ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ವಯೋಲಿನ್ ವಾದ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.</p>.<p>ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸಂಬರಿ, ಲಾಡು, ಪಾಯಸ, ಪಲಾವ್ ಅನ್ನ–ಸಾಂಬಾರ್, ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>