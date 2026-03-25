ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿ

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: ಯುವಕರು ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೋಕದೊಳಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಿ.ಕೆ.ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೊಡ್ಡಹೊಟ್ಟೆ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಖಜಾಂಚಿ ಕೆ.ಉಮೇಶ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ನಾಡಿಗ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್.ಎಸ್.ಗವಿರಂಗಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಎನ್.ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್.ಬಿ.ಷಡಕ್ಷರಿ, ಆರ್.ತಿಮ್ಮೇಶ್, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್.ಆರ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಪಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಗಿರೀಶ್, ಟಿ.ರಮೇಶ್, ಟಿ.ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ಲೋಕೇಶಪ್ಪ, ಆರ್.ಕುಮಾರ್, ಐಕ್ಯೂಎಸ್ಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಜಿ.ಡಿ.ಸುರೇಶ್, ಶಿಬಿರದ ಸಂಚಾಲಕ ಎಸ್.ಟಿ. ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಿ.ಒ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ರವಿಕಿರಣ್, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ನಾಯ್ಕ, ಚೇತನ್, ಕರಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್, ದೇವರಾಜ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ, ರಂಗನಾಥ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ರಾಜಶೇಖರ್, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಚೈತ್ರಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಕಾಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪಿ.ಆರ್.ಪವನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪದ್ಮಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-44-1153416133</p>