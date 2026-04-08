ಮಾಸಿಕ ₹20,000 ನೆರವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಹೊಸದುರ್ಗ: 'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಪೋಷಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು, ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಮಾಸಿಕ ₹20,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹56 ಇದ್ದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ₹120ರವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಟೊಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಾಲದ ಕಂತು ಪಾವತಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>