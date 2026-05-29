ಹೊಸದುರ್ಗ: ಶ್ರದ್ಧಾ– ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈದ್ ಆಚರಣೆ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಗುರುವಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಶ್ರದ್ಧಾ– ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈದ್ ಉಲ್ ಅದಾ (ಬಕ್ರೀದ್) ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲಾ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಬೆಲಗೂರು, ಜಾನಕಲ್, ಅಹಮದ್ಗಡಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಮಾಜ್ ಬಳಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 'ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ' ಎಂದು ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ರಹಮತ್ ಉಲ್ಲಾ, ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮುನ್ನ, ರಹಮಾನ್ ಸಾಬ್, ಅಶ್ರಪ್ ಉಲ್ಲಾ, ಮಹಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್, ಅನ್ವರ್, ಅಲ್ತಾಫ್ ಪಾಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ