‘ಭೂಲೋಕದ ದಾಹ ತಣಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ’

ಹೊಸದುರ್ಗ: ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸಿ, ಭೂಲೋಕದ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಎಂದು ಭಗೀರಥ ಗುರುಪೀಠದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.<br/>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.<br/>ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತ್ಯಾಗ, ಹಠ, ಛಲದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ, ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಜಿ. ಅರುಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.<br/>ಭಾರತ ಅನೇಕ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಸಾಧು–ಸಂತರು, ಸತ್ಪುರುಷರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ (ಶಿವು ಮಠ) ಹೇಳಿದರು.<br/>ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮತ್ತೋಡು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.<br/>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ್, ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಮುಖಂಡರಾದ ನಿರಂಜನಮೂರ್ತಿ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಹನುಮಕ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿದ್ದರು.<br/><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>