ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನಿಗೆ ಮುತ್ತಂಗಿ ಕವಚ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮುತ್ತಂಗಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಣದ ವಾಸವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>'ವಸ್ತು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೀತಾ ಮಾತೆಗೂ ಮಾಯೆ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮಗೆ ತಟ್ಟದೇ ಬಿಡುತ್ತದೆಯೇ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಸೇವೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಬೆಲಗೂರು ಮಾರುತಿ ಗುರುಪೀಠದ ಮಾರುತಿ ಶರ್ಮಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಬಾಲರಾಮನಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಕವಚ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸದುರ್ಗದ ಭಕ್ತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಇಂತಹ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುತ್ತಿನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಂದ ದಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರಣಾಂತರಿಂದ ತಡವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಗೋಪಾಲಜೀ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬೆಲಗೂರು ಸುದರ್ಶನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಪಟ್ಟಾಭಿ ರಾಮ್ ಜೀ, ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿ.ಎಸ್, ಕುಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದೀಪು, ಜಯಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>