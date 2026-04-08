<p>ಹೊಸದುರ್ಗ: ‘2027ರ ಜನಗಣತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಿರುಪತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 9 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಗಣತಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಗಣತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 310 ಗಣತಿದಾರರು ಹಾಗೂ 52 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಹೊಸದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 58 ಗಣತಿದಾರರು ಹಾಗೂ 10 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 430 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏ. 15ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಗಣತಿದಾರರು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸೆಲ್ಫ್ ಗಣತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಗಣತಿದಾರರು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿ ಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಗಣತಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಣತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಸಿಇ ಶಶಿಧರ್, ಗಣತಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-44-2029080264</p>