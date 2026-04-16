ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ವೈಭವ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ವಯ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಡಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳ ನಡುವೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಂಡೆಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಸಿಡಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಮೂರು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಬಂಡೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೂರು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸುತ್ತಲೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ರಾಶಿಯಂತೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.</p>.<p>ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ. ಸಾವಿರಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರುವ ಹಬ್ಬವಿದು. ಇತರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>