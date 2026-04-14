ಹೊಸದುರ್ಗ: ದುರ್ಗಮ್ಮನ ತೇರು ಇಂದು

ಹೊಸದುರ್ಗ: ದುರ್ಗಮ್ಮ ಅಥವಾ ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಎಂದೇ ಜನಜನಿತವಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ದೇವಿಯೂ ರಥ ಏರುವ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತವರಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯರು: ಹೊಸದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ವಿವಾಹ ವಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ದುರ್ಗಮ್ಮನ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.</p>.<p>ದೇವಿಯೂ ಯಾಲಕಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ, ಶಿವನೇಕಟ್ಟೆ, ಬಜ್ಜಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ, ಗೊರವಿನಕಲ್ಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವಿ ಬರುವ ದಿನ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವರು. ದೇವಿಯ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ತಳಿರು– ತೋರಣ ಹಾಕಿ, ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ವೇಳೆ, ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ದೇವರುಗಳು ಭಾಗಿ ಯಾಗಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ದುರ್ಗಮ್ಮನ ತೇರು: ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಥದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. 50 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ತೇರಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊರವಿನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತೇರಿನ ಬಳಿ, ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬುತ್ತಿ ಮೊದಲು ನೈವೇದ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸಕ ಬಿ.ಜಿ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಿರುಪತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗಭೂಷಣ್, ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತೇರಿನ ಗಾಲಿಗೆ ಕಾಯಿ ಒಡೆದ ನಂತರ ತೇರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ತೇರು ಎಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಸೋಮನ (ಚೋಮ) ಕುಣಿತ ನೋಡುಗರ ಮನಸೆಳೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಹೋಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಊಟ ಬಡಿಸಿದರು. ಮರುದಿನ ದೇವಿಗೆ ಬಾಡೂಟ. ಭಕ್ತರು ಹಲವು ಊರುಗಳಿಂದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದೂ ವಾಡಿಕೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>