ಹೊಸದುರ್ಗ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಮ್ಮ, ಕಾಳಮ್ಮ, ಕುಕ್ಕುಡದಮ್ಮ, ಶನಿದೇವರು, ಹೂತಿಟ್ಟ, ಕೆಮ್ಮಲಮ್ಮ, ಗುಳ್ಳಮ್ಮ, ಪ್ಲೇಗದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸೋಮನ ಬಂಕಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ: ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರ ಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಸುಣ್ಣ, ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಮಿನುಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೇರು ಬೀದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಊದುಬತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಅಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ನಡುವೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿಂದೆ ರಾಗಿ ಮನೆತನದವರ ಒರಳುಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿಯು ನೆಲೆಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮೂಲತಃ ದೇವಿ ಮಲೆನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆ. ಆಗ ಇದ್ದ ಒರಳುಕಲ್ಲನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಬಂಡೆಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿವೆ. ಮೂವರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಶಾಂತಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವಿಯವರಿಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಮುಡಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಸೀರೆ, ಒಡವೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ಬೇವಿನ ಸೀರೆ, ತೇರಿನ ಮರದ ಗಾಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದು, ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದು, ಸಿಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಒಡೆಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ದೇವಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>