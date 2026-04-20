ದೇವಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ರಾಶಿ ಸೇವೆ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಬುತ್ತಿ ಎಡೆ ಸೇವೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವದ ಮರುದಿನ ಬೆಲ್ಲದ ರಾಶಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ಬಳಿ ಹರಕೆ ಹೊರುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2 ಕೆ.ಜಿ.ಯಿಂದ 20 ಕೆ.ಜಿ.ವರೆಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಲ್ಲದ ರಾಶಿ ದಿನದಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ದೇವಿಗೆ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬರುವುದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂದಾಜು 30 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಕ್ತರು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಭಕ್ತರು ಬೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿನ ದೇವಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದರು. ನಂತರ ಸೋಮ (ಚೋಮ) ದೇವರ ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ರಾಶಿ ಸುತ್ತ 5 ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪೂಜೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿದ ನಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುಡಿಗೌಡರು ಅಥವಾ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಲಾಯಿತು.

ಏ. 21ರಂದು ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರೇವು ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260420-44-801576241