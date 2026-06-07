ರೈತ ಸಂಘದ ಬಲವರ್ಧನಾ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿ

<p>ಹೊಸದುರ್ಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಬಲವರ್ಧನಾ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಮುಖಂಡರು, ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿ-2 + 50ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದರು. ರೈತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಯಪ್ಪ ನಿರುಗುಂದ, ತೀರ್ಥಪ್ಪ ಮಳಲಿ, ಕರಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ತರೀಕೆರೆ, ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತೋಡು, ನಿರಂಜನ್ ನಾಗತೀಹಳ್ಳಿ, ಮಾರುತಿ, ವಿಜಯ್ ಚಿತ್ತಾಯನಹಟ್ಟಿ, ಜಗದೀಶ್, ಚಿತ್ತಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮುರಿಗೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ರುದ್ರೇಶ್, ಕುಮಾರ್ ಅಂಚಿಬರಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ರಮೇಶ್, ರಾಜಪ್ಪ ತುರಮಂಡಿ, ವರದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹೊರಟಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-44-996160610</p>