ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga

ರೈತ ಸಂಘದ ಬಲವರ್ಧನಾ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
FarmersKarnatakaChitradurgaprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT