ಹೊಸದುರ್ಗ | ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ; ಬಂಧನ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ದಸ್ತಗಿರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾಬುಳ್ಳಿ (23), ಸೈಯದ್ ಕರಿಂ (20), ಬೆಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಂತ (20) ಹಾಗೂ ಧರಣೇಶ (23) ಬಂಧಿತರು.

ಘಟನೆ ವಿವರ: ಆರೋಪಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಂಪುರ–ಬೆಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಅವಳಿಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ₹ 10,000 ಮೌಲ್ಯದ 250 ಗ್ರಾಂ ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ₹ 50 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಹೋಂಡಾ ಡಿಯೋ ಸ್ಕೂಟಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್.ಪಿ. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಾರು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟಿ. ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ ಎಂ, ಪಿಎಸ್ಐ ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್. ಛಲವಾದಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಹರೀಶ, ಪ್ರಕಾಶ, ಸತೀಶ, ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಂಗ್, ಉಮೇಶ, ಬಸವರಾಜ ಅಲ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ