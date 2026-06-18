ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ - ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮೋಸಿನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
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