ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ - ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮೋಸಿನ್

<p>ಹೊಸದುರ್ಗ: ‘ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸೈಯದ್ ಮೋಸಿನ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 326 ಶಾಲೆಯ 10,702 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಬಿಸಿಯೂಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಟಿ.ಪಿ.ಇ.ಒ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಇ.ಸಿ.ಒ ಎಂ. ಶಶಿಧರ್, ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಲೇಶ್, ಬಿ.ಆರ್.ಪಿಗಳಾದ ರುದ್ರೇಶ್, ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಟೌನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ಕೆ. ಮಂಜಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-44-857269181</p>