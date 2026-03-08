ಹೊಸದುರ್ಗ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವ

<p><strong>ಹೊಸದುರ್ಗ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುರುಡೇಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ರಥವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಸಮೇತ ರಥದತ್ತ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಜಯಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ಭಕ್ತರು ರಥ ಎಳೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾನಕ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ, ಮುಳ್ಳು ಪವಾಡೋತ್ಸವ, ಪಾರ್ವಟೋತ್ಸವ, ಕೊಂಕಣಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆದವು. 5ರಂದು ದೇವತಾಕಾರ್ಯ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಾರೋಹಣೋತ್ಸವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ವಯ ನಡೆದವು. 6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳಶಾರೋಹಣದ ನಂತರ ಗರುಡೋತ್ಸವ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಜರುಗಿದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>