ಕಂಚೀಪುರ: ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ಹೊಸದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಚೀಪುರದ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಕಂಚಿವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಿಂದ 11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 31ರಿಂದ ಏ. 3ರವರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದೆ. ಏ. 4ರಂದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಮುಳ್ಳಾವು, ಆರವಿ ಬಾನದ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 8ರಂದು ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೂಡು ಭೇಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. 8.30ಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳಾವಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ. 9ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ. 10ಕ್ಕೆ ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಸರ್ಪೋತ್ಸವ, ಏ. 11ರಂದು ಅಶ್ವವಾಹನೋತ್ಸವ, ಸಿಂಹವಾಹನೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಕಂಚಿವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-44-1024798299</p>