‘ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ರಾಜನೀತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ’

ಹೊಸದುರ್ಗ: 'ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೇಗಾರ ರಾಜವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ರಾಜನೀತಿ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌಡ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಮದಕರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಪುಣ್ಯದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಶೌರ್ಯ, ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಆಡಳಿತದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೇಗಾರರ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಪೋಷಕರು ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಾಪುರ ಶೇಖರಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಂಗಪ್ಪ, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಮಣಿಕಂಠ, ಕೆಂಚಪ್ಪ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕಪ್ಪಗೆರೆ ವಸಂತ್, ಏಕಾಂತಪ್ಪ, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>