ಮಧುರೆ ಆಂಜನೇಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಧುರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಏ.3ರಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಧುವಣಿಗ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಧೂಳು ಉತ್ಸವ, ಧೂಪದ ಸೇವೆ, ದೊಡ್ಡೆಡೆ ಸೇವೆ ನಡೆದಿದ್ದವು.

5ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ, ಪೂಜೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ರಥದವರೆಗೂ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಥವೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ತೇರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಥ ಸಾಗಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓಕಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260406-44-580143558