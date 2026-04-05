ನೀರಗುಂದ ಯಳಗಂದೇಶ್ವರಿ ರಥೋತ್ಸವ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಯಳಗಂದೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೂ ಮೀಸಲು ಸೇವೆ, ಪರೇವು, ನೂರೊಂದು ಎಡೆಸೇವೆ, ಮಧುವಣಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಬೇವಿನಸೀರೆ ಮತ್ತು ಕಳಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಯಳಗಂದೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಹೂವಿನ ಉತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ರಥದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ತೇರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದವರೆಗೂ ಎಳೆದರು.</p>.<p>ಮಳ್ಳಾರಥಿ ಉತ್ಸವ ರಥೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 12 ದಿನ ಮುಂಚೆಯೇ ಊರ ಗೌಡರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಹೆಸರು, ಭತ್ತ, ಸಾವೆ, ಹುರುಳಿ, ಸಜ್ಜೆ, ನವಣೆ, ರಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆಯೇ ಮಳ್ಳಾರಥಿ. ಯುವತಿಯರು ಮಳ್ಳಾರಥಿಯನ್ನು ತಂದು ರಥದ ಮೇಲಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ರಥ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಂಬಿಕೆ.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಾಟಿ ಪವಾಡ, ಸೋಮದೇವರ ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ಉರುಮೆ, ತಮಟೆ ವಾದ್ಯಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಪಾನಕ ಬಂಡಿ, ಪಂಚ ಪಳಾರ, ಬೇವಿನ ಸೇರಿ ಹಾಗೂ ಗಟೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>