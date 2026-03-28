ಹೊಸದುರ್ಗ: ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ರಾಮನವಮಿ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆ ಬೀದಿಯ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿವೆ. ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ, ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಭಜನೆ, ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು. ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀರಾಮಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇವರ ಉತ್ಸವವು ಸಂಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೆಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಟಿ.ಬಿ. ವೃತ್ತದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಂಟಪ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಮ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.