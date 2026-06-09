ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ಘಟಕದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಹೊಸದುರ್ಗ: ಪಟ್ಟಣದ ಸದ್ಗುರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ಘಟಕದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರದೀಪ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಚೌಧರಿ ಬಿ.ಎಲ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿನಕೆರೆ ಬಸವರಾಜ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಜಾಫರ್ ಸಾಧಿಕ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎನ್.ಆರ್. ಜಗದೀಶ್, ಕಪ್ಪಗೆರೆ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ, ವಕೀಲ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಲ್.ಪಿ. ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವನಕಟ್ಟೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ವಿನಾಯಕ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ವಿಕ್ಕಿ, ನವೀನ್ ಲಾಲ್, ಸಂತೋಷ್ ಆರ್. ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಷಾ, ಬಾಬು, ಶಶಿಧರ್ ಗುಜ್ಜರ್, ವೈದ್ಯರಾದ ಎಂ. ಸಂಜಯ್, ಸುನಿಲ್, ಶ್ರೀಧರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವವಾದ ಸೇವೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸದ್ಗುರು ಪ್ರದೀಪ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ಟೌನ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಿಂಧೂರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-44-930306860</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>