ಹೊಸದುರ್ಗ | ರಂಗಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

'ಹೊಸದುರ್ಗ': 'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾಸಂಘ, ಶಿವಕುಮಾರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಯುವಜನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ರಂಗಶಾಲಾ ನಾಟಕೋತ್ಸವ'ದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ರಂಗಭೂಮಿ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆ, ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅನುಭವಿಗಳಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನೀಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಧೋರಣೆಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ನಾಯಕರು ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಲೆ ಕಲೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕಲೆ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

'ರಂಗಶಾಲೆಯ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ 5 ನಾಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾದ 2 ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 7 ನಾಟಕಗಳು ಒಟ್ಟು 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕೇವಲ ನಾಟಕ ನೋಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11.30 ರವರೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 20 ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವ 2 ವಿಶೇಷ ನಾಟಕಗಳು ಜೂನ್ 5 ರಂದು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ' ಎಂದು ರಂಗಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಘು ಪುರಪ್ಪೆಮನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ರಾಘು ಪುರಪ್ಪೆಮನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ ಮನಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಟಿ.ಎಚ್. ಲವಕುಮಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಬಿ. ನೀಲಮ್ಮ, ರಂಗಶಿಕ್ಷಕ ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲೇಶ್, ರಂಗಾಸಕ್ತರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260519-44-1293935655