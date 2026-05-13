ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಜನ

<p>ಹೊಸದುರ್ಗ: ಪಟ್ಟಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಬಾಲವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ನಾಯಿಗಳು ಎರಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದೊದಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಕರಿ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ, ಡಾಬಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆವರಣ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆವರಣ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ದಂಡೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಾಯಿಗಳಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರು, ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ: ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆ– ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ನಾಗರಿಕರು, ಮನೆಮನೆಗೆ ಹಾಲು, ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಿಸುವವರ ಮೇಲೂ ಈ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಅವುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಜನ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿವೆ. ತರಕಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೈಕ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು ಅವರನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ, ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿತ್ಯ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 916 ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>‘ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯುವಂತೆ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈಚೆಗೆ ಕೋಳಿ ಫಾರಂಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೋಳಿ ಫಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುವ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಮಾಂಸಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೊಸದುರ್ಗದಿಂದ ಮತ್ತೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೊಡ್ಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಭೈರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-44-1702726322</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>