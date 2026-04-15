ಆದರ್ಶಗಳು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದಿರಲಿ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಹೊಸದುರ್ಗ: 'ಆದರ್ಶಗಳು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಅವುಗಳ ಅನುಕರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರೂ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಕುಂಚಿಟಿಗ ಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಠದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸುಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯ, ವಾಹನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿವಾಹಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ, ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (ವಿಮೆ) ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸದೆ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಾಹನ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ವಾಹನ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಎರಡನ್ನೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕಾಯಕವಾಗಬೇಕು. ಮಠಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪಾಠ ಬಿತ್ತುವುದೂ ಈಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಕೀಲ ಎಸ್.ಲೋಕೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ರಂಗಪ್ಪ, ಲೋಕೇಶ್ ಹುಣವಿನಡು, ಮಾರುತಿ ಎನ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬೋಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೋಷ್ ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ, ಗಂಗಾಧರ್ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೈರೇಶ್ ಗುಡ್ಡದನೇರಲಕೆರೆ, ಹೇಮಾ ಬೋಚೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖಂಡರು, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಠದ ಭಕ್ತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>