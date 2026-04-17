ಹೊಸದುರ್ಗ: ಇಳೆಗೆ ತಂಪೆರೆದ ಮಳೆ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 30 ನಿಮಿಷ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಾಣದೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆ ತಂಪು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಅತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಸೇರಿ ಹಲವು ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅತ್ತಿಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಂಚು ಹಾಗೂ ಶೀಟ್ ಒಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮೋಡಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯೂ ತುಸು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆಗಾಗ ಸೋನೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಿಡಿಲು, ಗುಡುಗು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರ ನಡುವೆ ದಟ್ಟ ಮೋಡವಿದ್ದು, ರಭಸ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಂಪಿನ ವಾತಾವರಣವಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>