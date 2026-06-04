ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ವಿಚಾರ ಬಿತ್ತಲಿ

<p>ಹೊಸದುರ್ಗ: ರಂಗಭೂಮಿ ಕೇವಲ ರಂಜನೆಯಾಗದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯುವಜನ ರಂಗತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಂಗಭೂಮಿ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವರ್ಣಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯ ಈ ರಂಗಶಿಬಿರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ನಟರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವಿರುವ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಂಗಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೊಸ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿಬಿರ ಮುಗಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಕೇವಲ ನಟರಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು, ಆಯುಧಗಳಾಗಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ವಿಚಾರಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸರ ಪದ ಹಾಗೂ ತತ್ವಪದಗಳ ಓದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ’ ಎಂದು ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಲವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ರಚನೆಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ’ ನಾಟಕವನ್ನು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಘು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು, ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-44-596875635</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>