ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸೌದೆ ಒಲೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರು!

ಹೋಟೆಲ್‌ ಮೆನು ಕಡಿತ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ, ಸಂಜೆ ಪಾನಿಪುರಿ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಸಿಗಲ್ಲ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:37 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:37 IST
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿಲ್ಲ.
– ಸಿದ್ರಾಮ ಮಾರಿಹಾಳ್‌, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ
