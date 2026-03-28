ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ‘ಜೋಯಿಸ’ರ ನೆನೆಯದ ‘ಜನ’ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು!

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 'ದುರ್ಗವೆಂದರೆ ಬರೀ ಕಲ್ಲಲ್ಲ, ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಹಲವು ಅರಸರ– ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಉಸಿರು' ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಹುಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಯಿಸರು ದುರ್ಗದ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರ ಚಿರಸ್ಮರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ, ವಕೀಲರಾಗಿ ಜೋಯಿಸರು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಪ್ಪಟ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಹುಡುಕಾಟ, ಕಂಡ ಕನಸು– ಕನವರಿಕೆ, ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ, ಮೂಡಿಸಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ (1956) ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಈಗಲೂ ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಾದರೂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡದಿರುವುದು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಬೇಸರವಿದೆ.

'ಜೆಸಿಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಜೋಯಿಸರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅದು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹುಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಯಿಸರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೋಯಿಸರ ಬದುಕು– ಬರಹ: ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಗಳಗನಾಥ, ದುರ್ಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತರಾಸು ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ರಚಿಸಲು ಹುಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಯಿಸರು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ ಜೋಯಿಸರ ಬದುಕು– ಬರಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೇವಲ ಮೈಸೂರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದ ಜೋಯಿಸರು ತಾವೇ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಮಾರಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ'ಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದರು. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಚೆಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೂರಿಗೆ ತಂದರು.

ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್, ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಜೋಯಿಸರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು — ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ, ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ

ದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡಗಿರ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಕುರುಹು, ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳ ಪತಾಕೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಜೋಯಿಸರ ಬರಹಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ, ಲೇಖನ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ನೂರಾರು ಪತ್ರಿಕೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜರ್ನನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬರಹಗಳೆಂದರೆ ಹುಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಯಿಸರು ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಬರಹಗಳು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಯಿಸರ ಬರಹಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆ