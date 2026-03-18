ಒಳಮೀಸಲಾತಿ: ಚಪ್ಪಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಷಡಕ್ಷರಮುನಿ ಶ್ರೀ

ಹಿರಿಯೂರು: ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಲುಪಿತು. ಚಪ್ಪಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆದಿಜಾಂಬವ ಮಠದ ಷಡಕ್ಷರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಾದಿಗರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಸತಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ತಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅನ್ನ ಇದೆ, ಬಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಮನಸಿಲ್ಲ, ನೊಂದವರ ಕೂಗು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆ? ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿತವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಾದಿಗರ ನೋವು ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಹೋಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬುಗುರಿ ಆಟ ಆಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದಿಗರ ಶಾಪ ಖಂಡಿತ ತಟ್ಟಲಿದೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಹಿರಿಯೂರು ನಗರದಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿರಂಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಗಿತು. ಸಮುದಾಯದ ನೂರಾರು ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.