ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು.. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು..

<p><strong>ಚಳ್ಳಕೆರೆ:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಪಾವಗಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಜನರು ಹಣ್ಣು ಕಂಡೊಡನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಧಾವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನೇರಳೆಯು ಜೂನ್, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಂಬು ಹಾಗೂ ನಾಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ನೇರಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 180 ರಿಂದ ₹ 200ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಂಬು ಹಾಗೂ ನಾಟಿ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜನರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇರಳೆ ಮರಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಮರಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಣ್ಣು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಕಾರಣ, ₹ 100 ಲಾಭ ಇಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ₹ 4,000 ದವರೆಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಆರ್.ಎ. ದಯಾನಂದಮೂರ್ತಿ.</p>.<p>‘ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 35 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೇರಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ </blockquote><span class="attribution">ಎನ್.ಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>