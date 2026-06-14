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ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು.. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು..

ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಗ್ರಾಹಕರು
ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ. ಆರ್
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:27 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:27 IST
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ಗ್ರಾಹಕರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು
ಗ್ರಾಹಕರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 35 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೇರಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ
ಎನ್.ಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕ
Chitradurga

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