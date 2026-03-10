ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictchitradurga

ಕಡೂರು: ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆನೆ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:20 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:20 IST
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಸಮೀಪದ ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.
Chitradurga

