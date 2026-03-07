ಕಡೂರು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ: ಮಧುವಣಿಗ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು</strong>: ಸಮೀಪದ ಕಡೂರು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾ.6 ರಂದು ನಡೆದ ಮಧುವಣಿಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂದಿಕೋಲು ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ವೀರಗಾಸೆ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಬಿ. ದುರ್ಗದ ನಾಡಿಗರ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. </p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ಸಾಸಲು ಕೆ.ವಿ. ಹಾಲೇಶಪ್ಪ ವಂಶಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಕಡೂರು ಗುಂಡಾ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಶ್ವೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. 8ರಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ವಂಶಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ, ಜವಳ, ಗುಗ್ಗಳ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಆನೆ ಉತ್ಸವ (ಉಚ್ಚಾಯ) ನಡೆಯಲಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>10ರಂದು ರಥೋತ್ಸವ: ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಓಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 9 ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>